Putini pressiesindajal Dmitri Peskovil ja tema abikaasal diagnoositi koroonaviirus

"Jah, ma olen haige ning saan vastavat ravi," sõnas Peskov. Ta lisas, et kohtus Putiniga viimati enam kui kuu aja eest.

Haigestus ka tema naine Tatjana Navka. Ta kinnitas Vene meedias, et nii tema kui abikaasa viibivad haiglas. "Kõik on hästi. Juba kahe päevaga tundsin end taas hästi ning palavik läks alla. Räägitakse, et naised põevad seda viirust kergemini, ilmselt vastab see tõele." Ta kinnitas, et ka Peskovi ravi kulgeb hästi.

Navka viitas, et perekond oli enne haigestumist isolatsioonis, tõsi - Peskov käis vahepeal tööl. Naine arvab, et ilmselt pidi Peskov haiguse saama mõnelt inimeselt, kellega tööl kokku puutus. Ta oli perekonnas ka esimene, kes haigestus.

Aprillis haigestus ka peaminister

Kremlist on kinnitatud, et Putini puhul tehakse kõik, et nakatumist vältida. Ta ei viibi hetkel Moskvas ja koosolekuid peab videokõnede abil.

Peskov pole Venemaal esimene kõrgem riigitegelane, kes haigestunud. Aprilli lõpus diagnoositi koroonaviirus peaminister Mihhail Mišustinil.

Kui paljudes riikides üle maailma on koroonapuhang kontrolli alla saadud, siis Venemaal on olukord sootuks teine. Iga päev lisandub väga palju nakatunuid. Viimastel andmetel on nakatunuid kokku 232 243, surnud on 2116 inimest.

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . Olulised telefoninumbrid: 1247 – Käitumisjuhised eriolukorras toimetulekuks ja koroonaviirusega seotud küsimustes (24h, tasuta) 1220 – Perearsti nõuandetelefon eesti ja vene keeles, pakub meditsiinialaseid nõuandeid ja konsultatsiooni (24h, tasuta) 53 01 9999 – Välisministeeriumi konsulaarinfo, kui oled välismaal hätta jäänud (24h) 112 – Hädaabinumber kiirabi, pääste ja politsei kutsumiseks (24h, tasuta)

COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele. Viiruse levinumad sümptomid on köha, palavik ja hingamisraskused .

. Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

ja inimestega . Valitsus kehtestas viiruse kiire leviku tõttu 17. maini eriolukorra. Loe lähemalt, mida see kaasa toob!

Pärast välismaalt naasmist peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt!

peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt! Loe lähemalt koroonaviirusest Terviseameti kodulehelt!