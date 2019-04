Putini pressiesindaja sõnum Baltimaadele: ärge kartke, Venemaa pole oma naabritele ohtlik

Putin kohtus eile Moskvas Kersti Kaljulaidiga. Muude teemade seas oli arutlusel ka julgeolek ning haridus. TASS vahendab Peskovi mõtteid, kelle sõnutsi arutati NATO rolli ja Eesti ning teiste Balti riikide muret turvalisuse pärast. "Kinnitame, et hirmudel pole alust. Neid kütavad üles NATO sõjaväeliidrid ning poliitikud teisel pool ookeani," märkis ta. "Venemaa pole oma naabritele ohtlik."

Peskov lisas, et Venemaa on jätkuvalt murelik selle osas, kuidas koheldakse Baltimaades venelasi. Tema sõnutsi on see teema tähtis ka edaspidi ja Kaljulaidiga rääkis Putin sellest, kuidas toimub haridussüsteemis üleminek venekeelsetelt koolidelt eestikeelseteks.

Eilne kohtumine oli märgiline ka seetõttu, et viimati kohtusid Venemaa ja Eesti riigipead 2008. aastal.

Pärastlõunal antud pressikonvrentsil ütles Kaljulaid ajakirjanikele, et president Putiniga peetud kohtumise kõik teravad teemad tõstatas tema. "Vene pool ei toonud lauda teravaid teemasid, näiteks nagu keeleküsimus või diskrimineerimine. Neid tõin mina. Sain ise meie olukorra ära rääkida," selgitas Kaljulaid.

Eesti riigipea lisas, et siiski möödus kohtumine rahumeelselt ja teda see ei üllatanud. "Kui see kutse tuli, siis olin valmis, et kohtumine on ratsionaalne. Selliseks see ka kujunes," ütles Kaljulaid.

President koos oma delegatsiooniga naaseb Eestisse täna pärastlõunal.