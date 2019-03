Putini-meelne tsikliklubi Ööhundid laienes Soome

Arvatakse, et Ööhuntidesse kuulub kokku umbes 7000 liiget. Lisaks Soomele on see Euroopas jõudnud vähemalt Šveitsi, Austriasse, Slovakkiasse ja Prantsusmaale.

Tugevale patriotismile toetudes üritasid Ööhundid USA-st pärit konkurendid Põrguinglid ja Bandidose Venemaalt välja ajada, aga seni ei ole see õnnestunud.

On teada, et Soomes ei ole Põrguinglid, Bandidos ja Cannonball Ööhuntide nende mängumaale tungimist hea pilguga vaadanud.

Soome keskkriminaalpolitsei kinnitas rahvusringhäälingule Yle, et Ööhuntidega seotud RMI on Soome tulnud. Häme politsei aga lükkas ümber väite, et esimene grupp tegutseb Forssas.

#KRP:lle on tullut kysymyksiä Yön susiin linkittyvän RMI-ryhmän tulosta Suomeen. Vahvistamme asian ja kommentoimme sitä huomenna @SuomenPoliisi'n mediatilaisuudessa, jonka aiheena on #järjestäytynytrikollisuus. #poliisi — Keskusrikospoliisi (@krp_poliisi) March 28, 2019

KRP kommentoi tätä aihetta huomenna pidettävässä mediatilaisuudessa. Tässä vaiheessa voimme oikaista perättömän julkisuudessa olleen väitteen, että ryhmittymällä olisi ensimmäinen kerho Forssassa. Näin ei siis ole. #järjestäytynytrikollisuus #poliisi #hämeenpoliisilaitos https://t.co/fUkfKmyCX3 — Hämeen poliisilaitos (@Hameenpoliisi) March 28, 2019



Soome keskkriminaalpolitsei räägib asjast lähemalt homme toimuval pressikonverentsil, mille teema on organiseeritud kuritegevus Soomes.