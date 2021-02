Putini jutt Navalnõi kohta kinnisel kohtumisel Vene meediakanalite peatoimetajatega lekkis avalikkuse ette ja Kreml pahandas

„Ma tegin ettepaneku, et Prantsuse spetsialistid tuleksid tulemustega Moskvasse ja kui me näeme, et te leidsite midagi, mida meie ei märganud, kas või kõige pisema tõendi, algatame me viivitamatult kriminaalmenetluse selle uurimiseks. Öeldi ära,” vahendab Venediktov Putini sõnu oma vestluse kohta Prantsusmaa presidendi Emmanuel Macroniga.

Venediktovi sõnul ütles Putin otse, et pakkus Macronile erinevaid viise probleemi lahendamiseks. Putin palus saata Navalnõi analüüside tulemused Venemaale või lubada Vene teadlastel sõita Prantsusmaale neid uurima. Kõik Putini ettepanekud lükati aga tagasi, edastab viimase sõnu Venediktov. Vene arstid mingeid mürke Navalnõi organismist aga Putini sõnul ei leidnud, lisas Venediktov.

Kommenteerides meeleavaldusi ütles Putin, et need on inspireeritud Läänest ja Navalnõid kasutavad ära „välistegijad”. Samuti märkis Putin, et noorus on kõigil aegadel radikaalne olnud ja korrakaitsjad on tema arvates korrektselt tegutsenud, vahendab Dožd.

Andrei Kolesnikov tõi ajalehes Kommersant ära Putini vastuse küsimusele vaktsineerimise kohta. Putin ütles, et aktiivne elu ringsõitude ja kohtumistega algab tal varasügisel ja selleks ajaks ta vaktsineeritakse. Putin lisas Kolesnikovi sõnul, et tema vaktsineerimisplaanis on veel süstid gripi ja pneumokoki vastu ning seetõttu peab ta enne koroonaviiruse vastu vaktsineerimist nõu pidama oma arstidega.

Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov teatas aga eile, et Putini vestlus peatoimetajatega ei olnud mõeldud avalikustamiseks ja Kremlis ollakse rahulolematud selle üle, et osa selle sisust sai teatavaks laiale avalikkusele.

Peskov rõhutas, et kohtumine toimus off the record ehk ei olnud lubatud räägitut tsiteerida.

„Meie kahetsuseks ei suutnud mõned kohtumisel osalenud jätta vestluse tulemusi jagamata, vene keeles öeldes lekitasid lihtsalt mingi osa vestlusest oma kolleegidele. Me väljendame sellega seoses kahetsust,” ütles Peskov, kes rõhutas, et see ei tugevda usalduse õhkkonda.