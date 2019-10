Putini eriesindaja Süürias: Venemaa ei luba Süüria ja Türgi valitsusvägede kokkupõrget

„Ma arvan, et kokkupõrked, ennekõike, mitte et keegi pole huvitatud, vaid need on lihtsalt lubamatud. Ja seetõttu me ei luba seda loomulikult,” ütles Lavrentjev ajakirjanikele, vahendab RIA Novosti.

Lavrentjevi sõnul on dialoogi korraldamine kurdide ja Damaskuse vahel suur samm Süüria suveräänsuse, territoriaalse terviklikkuse ja iseseisvuse taastamise suunas.

„Me loodame, et üleskutsed, mis olid varem, selle kohta, et olukord kirdes peab normaliseeruma kurdide ja keskvalitsuse dialoogi arvel – kui tõesti see tendents, mis praegu kujuneb, mida me näeme, jääb peale ja läheb edasi selles suunas, siis ma arvan, et loomulikult on see suur samm edasi Süüria suveräänsuse, territoriaalse terviklikkuse ja tõesti iseseisvuse taastamise suunas,” ütles Lavrentjev.

Lavrentjevi arvates aitas Ankara tegevus kaasa kurdide ja Damaskuse dialoogile.

„Faktiliselt andis see tõuke. Sest kurdid tundsid end tõesti kaitstuna,” ütles Lavrentjev.