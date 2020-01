Putini ametisse kinnitatud uus peaminister Mišustin lubas digitaalset läbimurret

Venemaa põhiseaduse paragrahvi 112 järgi peab valitsusjuht esitama nädala jooksul pärast ametisse nimetamist asepeaministrite ja föderaalministrite kandidatuurid, vahendab Interfax.

Putin allkirjas ka teise ukaasi, millega nimetati Mišustin Venemaa julgeolekunõukogu alaliseks liikmeks.

Mišustin ütles eile riigiduuma ees esinedes, et tema selge prioriteet on riiklik digitaalmajanduse projekt. „Tuleb püüda teha tõeline läbimurre reaalse sektori digitaliseerimises,” ütles Mišustin, kelle sõnul on vaja tõsiselt tegeleda insitutsionaalsete reformidega ja valitsemise reformidega kõige tänapäevasemate infotehnoloogiate kaudu.

Mišustin näeb riigiaparaati „digitaalse platvormina, mis on loodud inimeste jaoks”.