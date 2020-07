Putin: Venemaal on vaja sisemist stabiilsust ja aega riigi tugevdamiseks

„Suur tänu teile toetuse ja usalduse eest,” ütles Putin, vahendab RIA Novosti.

Putin märkis, et Nõukogude Liidu lagunemisest on kulunud väga vähe aega ja tänapäeva Venemaa on alles kujunemisjärgus.

„Me oleme veel paljus haavatavad, meil on veel palju, nagu rahva hulgas öeldakse, kokku traageldatud. Meil on vaja sisemist stabiilsust ja aega riigi, kõigi tema institutsioonide tugevdamiseks,” lisas Putin.

Putin teatas ka, et mõistab neid, kes hääletasid konstitutsiooniparanduste vastu, sest riigis on palju lahendamata probleeme ja inimesed puutuvad sageli kokku ebaõiglusega.

„Paljude elu on veel väga raske ja keeruline ning meile, riigi juhtkonnale, tundub seejuures tihti, et me teeme kõik võimaliku. Aga ei. Elu näitab midagi muud, elu näitab, et me ei tee tihti piisavalt tööd, vaid peaksime tegutsema kiiremini, täpsemalt, organiseeritumalt ja efektiivsemalt,” lausus Putin.

Valimiskomisjoni andmetel hääletas konstitutsiooniparanduste poolt 77,92% venemaalastest ja vastu oli 21,27%. Valimisaktiivsus oli 67,97%.