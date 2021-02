Putin: Venemaa ei luba lööke oma suveräänsuse pihta

„Seda valikut oleme me kohustatud kaitsma igasuguste välise sekkumise katsete eest. Me ei saa lubada ega luba mingeid lööke Venemaa suveräänsuse, meie rahva õiguse pihta olla peremees oma maal,” ütles Putin.

Putin märkis, et selles küsimuses demonstreerivad kõik parlamendifraktsioonid ühist lähenemist. Putin loodab, et nad on ka edaspidi tugeval ja kindlalt riiklikul positsioonil.

„Ma arvan, et selline patriootiline ühtsus on vajalik, seda enam juhtivate parteide jaoks, millel on oma traditsioonid, ideoloogia ja reaalne mõju ühiskonnas,” ütles Putin, kutsudes pidevalt seda autoriteeti toetama, tehes tööd mitte ainult oma pooldajate, vaid ka oponentide ja poliitiliselt neutraalsete inimestega.

Putin rõhutas, et 2021. aasta riigiduuma valimised peavad toimuma konkurentsi alusel. „Kõik me oleme huvitatud sellest, et valimised toimuksid avatult, ausalt, väärikalt, kõrgel konkurentsitasemel,” lausus Putin.