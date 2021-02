Putin Vene telekanalite sulgemisest Lätis: mis toimub seal Euroopas vaba sõnaga?

„Võeti ja pandi ühe hoobiga kinni 16 meie massiteabevahendit ja vaikus... Kus on siis meie Lääne tõeotsijate hinnangud selles küsimuses ja hinnangud sellele, mis toimub seal Euroopas vaba sõnaga? Ei, mingeid hinnanguid ei ole. Nagu nii peakski, sest see on väidetavalt võitlus propagandaga. Aga kas see, mida nemad teevad, ei ole propaganda?” küsis Putin. „Aga mis see siis on? Need on nende geopoliitiliste eesmärkide saavutamise instrumendid antud juhul meie maa vastu.”

Putini sõnul peab Venemaa seda silmas pidama. „Midagi ebatavalist siin ei ole, me täheldame seda minu arvates juba ammu, näeme, aga viimased sündmused kinnitavalt lihtsalt eredalt meie vaadete õigsust ja meie hinnangute õigsust,” ütles Putin.

Kolme telekanali sulgemise kohta Ukrainas ütles Putin, et see on topeltstandardite ilming sõnavabadusest arusaamisel.

„Mis puudutab sõnavabadust, siis meile on kõik selge: siin on niinimetatud topeltstandardid viimasel ajal nii selgelt ilmnenud, et ei ole mingeid kahtlusi selles, kuidas meie suhtes töötavad meie niinimetatud oponendid,” ütles Putin.

Näiteks tõi Putin Ukraina. „Ukrainas võeti kätte ja pandi kolm juhtivat kanalit kinni ja kõik. Ühe suletõmbega. Ja kõik on vait! Ja mõned isegi patsutavad neile heakskiitvalt õlale,” ütles Putin.

„Kuidas seda kommenteerida? Mitte kuidagi! Peale selle, et see on nende instrumentide kasutamine oma isiklike geopoliitiliste eesmärkide saavutamiseks,” lisas Putin.

Putin ütles, et Venemaa ei luba välist sekkumist oma parlamendivalimistesse ja lööke oma suveräänsuse pihta.

„Seda valikut oleme me kohustatud kaitsma igasuguste välise sekkumise katsete eest. Me ei saa lubada ega luba mingeid lööke Venemaa suveräänsuse, meie rahva õiguse pihta olla peremees oma maal,” ütles Putin.

Putin märkis, et selles küsimuses demonstreerivad kõik parlamendifraktsioonid ühist lähenemist. Putin loodab, et nad on ka edaspidi tugeval ja kindlalt riiklikul positsioonil.

„Ma arvan, et selline patriootiline ühtsus on vajalik, seda enam juhtivate parteide jaoks, millel on oma traditsioonid, ideoloogia ja reaalne mõju ühiskonnas,” ütles Putin, kutsudes pidevalt seda autoriteeti toetama, tehes tööd mitte ainult oma pooldajate, vaid ka oponentide ja poliitiliselt neutraalsete inimestega.