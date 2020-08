Putin valmistub ette sobivaks võimuvahetuseks Valgevenes

Tema välisminister Sergei Lavrov tegi selle kolmapäeval otsesõnu selgeks: “Valgevenes toimuv teeb meile väga muret... Keegi ei tee saladust, et see puudutab geopoliitikat, võitlust postšovetliku ruumi eest.”

Tohutud demokraatiameelsed protestid Valgevene president Aljksandr Lukašenka vaidlustatud valimisvõidu vastu on tekitanud Kremli ja selle kõige kauaaegsema, kuid probleemsema liitlase jaoks tülika mure: kuidas säilitada kontroll, kui olukord laabub, ja kelle kaudu?

Juba üle nädala Leedus eksiilis viibiv Valgevene opositsioonijuht Svetlana Tihhanovskaja, kes protestijate arvates on 9. augusti valimiste tegelik võitja - on keeldunud tunnustamast tulemusi, mis nagu isegi Lavrov tunnistas, ei olnud kaugeltki “ideaalsed”. Tihhanovskaja esitas kolmapäeval Putini hoiatuste kiuste Euroopa juhtidele otsese üleskutse toetada Valgevene "ärkamist".

Tihhanovskaja Foto: Scanpix

Lukašenka, kes väidab, et Lääs soovib teda vägivaldselt kukutada, on hoiatanud Putinit, et kui ülestõusu ei peatata, levib rahutuste laine Venemaale, ja on vihjanud, et Moskva võiks tema toetamiseks ka sõjaliselt sekkuda.

Valgevene kauaaegne president ei ole aga Kremliga sugugi sina peal, seistes viimastel aastatel vastu Putini püüetele sügavamast majanduslikust integratsioonist kahe riigi vahel, süüdistades Vene „nukumeistreid“ tema vastastes varjatud rahastamises ja väites, et Moskva saatis 200 palgasõdurit teda valimiste eel ametist kukutama.

"Venemaa ei sekkuks demokraatia, vaid enda jaoks kasuliku tulemuse nimel," ütles Suurbritannia endine suursaadik Valgevenes Nigel Gould-Davies. "Venemaa jaoks tähendavad head suhted Kremlile allumist."

Lavrov hoiatas, et kriis oli „jätk“ 2014. aastal Ukrainas alanud Venemaa ja Euroopa Liidu vahelisele vastasseisule. Valgevenes toimuvate meeleavalduste ajendiks on aga laialt levinud antipaatia Lukašenka suhtes ning geopoliitilisi probleeme see suuresti ei puuduta. Kui Minski meeleavaldaja lehvitas sel nädalal protestiüritusel EL-i lippu, karjusid teised, et ta selle ära paneks.

"Venemaa jaoks on peamine hoida Valgevenega sõbralikke suhteid ja mitte sekkuda," ütles Kremlile lähedane inimene. "Ida-lääne lõhet ega sellist agressiivset rahvuslust nagu Ukrainas seal ei eksisteeri."