Putin vallandas ajakirjanik Golunovi vahistamise pärast kaks politseikindralit

„Vabastada ametist: politsei kindralmajor Devjatkin, Juri Vladimirovitš – Vene Föderatsiooni siseministeeriumi Moskva linna peavalitsuse narkootikumide ringluse kontrolli valitsuse ülem; politsei kindralmajor Putškov, Andrei Pavlovitš – Vene Föderatsiooni siseministeeriumi Moskva linna peavalitsuse lääne administratiivringkonna siseasjade valitsuse ülem,” öeldakse Putini ukaasis, vahendab TASS.

Taotluse Putškovi ja Devjatkini vallandamiseks saatis Putinile Venemaa siseminister Vladimir Kolokoltsev. Põhjuseks on internetiväljaande Meduza ajakirjaniku Ivan Golunovi vahistamine.

Teisipäeval ütles Kolokoltsev, et juurdlus Golunovi üle lõpetati seoses sellega, et tema osalemine kuriteo toimepanemises ei ole tõestatud. Golunov vabastati selle peale koduarenstist.

Sisejuurdluse materjalid saadeti Venemaa siseministeeriumi oma julgeoleku allüksusest Venemaa uurimiskomiteesse, et anda hinnang Golunovi vahistamises osalenud politseinike tegevuse õiguspärasuse kohta. Need politseinikud on ministri sõnul ametikohuste täitmisest kõrvaldatud.