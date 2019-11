Putin: vaatamata kümnetele kriminaaljuurdlustele varastatakse Vostotšnõi kosmodroomi ehitusel endiselt

Rääkides vajadusest tagada eelarvevahendite rangelt eesmärgipärane ja läbipaistev kasutamine riigikaitse valdkonna hangetel märkis Putin, et ta on korduvalt esitanud analoogseid nõudmisi ka teiste suurte projektide suhtes, sealhulgas Vostotšnõi kosmodroomi ehituse suhes, vahendab TASS.

„Sada korda on öeldud – töötage läbipaistvalt, jagatakse suuri rahasid, projektil on praktiliselt üldrahvalik iseloom! Ei, varastatakse – sadu miljoneid, sadu miljoneid! Juba mitukümmend kriminaaljuurdlust on alustatud, on juba tehtud kohtuotsused, inimesed istuvad vanglas. Ei, korda pole seal õnnestunud senimaani majja lüüa nagu peab,” kurjustas Putin.

Amuuri oblastis asuv Vostotšnõi kosmodroom on Venemaa esimene tsiviilkosmodroom. Täiemahulised ehitustööd selle infrastruktuuri ja tehnoloogiliste objektide rajamiseks algasid 2012. aastal.

Kosmodroomi ehitamisega on kaasnenud arvukalt probleeme. Venemaa peaprokuratuuri andmetel tehti aastatel 2014-2018 kindlaks 17 000 erinevat rikkumist, algatati 140 kriminaaljuurdlust ja kogukahju hinnati kümnele miljardile rublale (141 miljonile eurole). Süüdi on mõistetud kümned inimesed, sealhulgas aastatel 2009-2016 objekti peatöövõtja olnud ettevõtte Dalspetsstroi endine juht Juri Hrizman.