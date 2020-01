Putin uusaastakõnes: Vene rahval tuleb kõrgeimate eesmärkide saavutamiseks kokku hoida

"Me elame tormilisel, dünaamilisel, vastuolulisel ajal," ütles Putin oma iga-aastases uusaastakõnes. "Kuid me saame ja peame tegema kõike, et Venemaa areneks edukalt, nii et kõik meie elus muutuks paremuse poole."

"Nüüd, kui ootame põnevusega uusaastakellade helisemist, usume ja loodame, et kõik meie soovid saavad kindlasti teoks," ütles Putin. "Tänane päev ja tulevik, aga ka meie laste tulevikud sõltuvad igaühe pingutustest ja panusest," lisas ta. "Ainult koos lahendame need probleemid, millega meie ühiskond ja meie riik hetkel silmitsi seisab. Meie ühtsus on kõrgeimate eesmärkide saavutamise alus."

Vana-aasta õhtul nimetas Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov 2019. aasta suurimaks saavutuseks Venemaa elatustaseme parandamist. "Objektiivsetel põhjustel oli venelaste elatustase stagneerunud või langenud. Seda negatiivset suundumust, mida täheldati viimase kolme või nelja aasta jooksul," märkis Peskov.

"Tänavu suutsime selle suundumuse ümber pöörata. Siiani ei saa me rääkida olulisest kasvust. Hoolimata sellest oleme õigel teel," ütles ta.