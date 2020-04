Putin teatas võiduparaadi edasilükkamisest: meie jaoks on püha nii 9. mai kui ka iga inimese elu

„Praegu on meie ees keeruline, ütleme otse, raske valik. Meie jaoks on püha nii 9. mai kui ka iga inimese elu,” lausus Putin eile nõupidamisel Venemaa Julgeolekunõukogu alaliste liikmetega, vahendab Interfax.

„9. mai paraadi läbiviimiseks tuleb selle ettevalmistamist alustada juba kohe praegu, aga riskid, mis on seotud epideemiaga, mille tipp ei ole veel möödunud, on veel erakordselt suured, ja see ei anna mulle õigust alustada praegu ettevalmistust paraadiks ja teisteks massiüritusteks,” jätkas Putin.

Putin kinnitas, et võiduparaad ja aktsioon „surematu polk” viiakse kindlasti läbi veel sel aastal. „Me sunnime taganema ohu, millega oleme vastamisi täna, ja siis viime kindlasti läbi kõik 9. maiks plaanitud üritused. Teeme seda soojalt ja pidulikult. Loomulikult tänavusel, 2020. aastal. Seda enam, et kogu see aasta on Venemaal kuulutatud mälestuse ja kuulsuse aastaks,” ütles Putin.

„Ma mõistan, et kõigi meie jaoks on just 9. mai võidupäev. See on meiega igavesti. Seda kuupäeva ennast ei ole võimalik ära jätta ega edasi lükata. Me ei teegi seda. Igas perekonnas meenutatakse ja austatakse sellel päeval omi kangelasi,” ütles Putin.

Kolmapäeval teatas riigiduuma riigikaitsekomitee esimees Vladimir Šamanov, et Venemaa veteranide organisatsioonid saatsid presidendile palve lükata paraad Moskvas koroonaviiruse tõttu hilisemale ajale. Pakuti kaks uut kuupäeva: 24. juuni ja 3. september.

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . Olulised telefoninumbrid: 1247 – Käitumisjuhised eriolukorras toimetulekuks ja koroonaviirusega seotud küsimustes (24h, tasuta) 1220 – Perearsti nõuandetelefon eesti ja vene keeles, pakub meditsiinialaseid nõuandeid ja konsultatsiooni (24h, tasuta) 53 01 9999 – Välisministeeriumi konsulaarinfo, kui oled välismaal hätta jäänud (24h) 112 – Hädaabinumber kiirabi, pääste ja politsei kutsumiseks (24h, tasuta)

COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele. Viiruse levinumad sümptomid on köha, palavik ja hingamisraskused .

. Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

ja inimestega . Valitsus kehtestas viiruse kiire leviku tõttu 1. maini eriolukorra. Loe lähemalt, mida see kaasa toob!

Pärast välismaalt naasmist peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt!

peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt! Loe lähemalt koroonaviirusest Terviseameti kodulehelt!