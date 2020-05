Putin teatas töövaba perioodi lõppemisest Venemaal alates tänasest

„Sellel perioodil on põhimõttelised eripärad. Ennekõike ei saa selline väljumine olla hetkeline, seda tuleb teha järkjärguliselt, ettevaatlikult, samm-sammult. Lisaks sellele peab väljumine või režiimide leevendamine toimuma inimeste ohutust tagavate sanitaarnõuete kõigi tingimuste range järgimise juures,” rõhutas Putin, vahendab Interfax.

Putin teatas, et Venemaa on jõudnud koroonaviirusega võitlemise järgmise etapi – piirangute režiimi leevendamise juurde. Üle 65-aastaste ja kroonilisi haigusi põdejate jaoks piirangumeetmed säilivad.

„Minu kallid, ma saan aru, kui raske on teil pidevalt kodus olla, sageli lahus oma lastest, lapselastest, aga praegu tuleb veel kannatada. Need ei ole tühjad sõnad, see on eluküsimus. Piirangute režiim praegu säilib, sest me oleme teie pärast mures ja teeme kõik võimaliku, et kaitsta teid viiruse ohu eest, et see oht kiiremini mööduks,” lisas Putin.

Putin rõhutas, et massiüritused jäävad välistatuks. Organisatsioonidele jääb kehtima sanitaarne erirežiim.

Regioonide juhtidele jäävad volitused töötada välja piirangumeetmeid oma territooriumil.

