Putin teatas koroonaviiruse vaktsiini maailmas esimesena registreerimisest Venemaal

Putin väljendas lootust, et Venemaa korraldab lähimal ajal vaktsiini massilise väljalaskmise. Putin rõhutas, et vaktsineerimine peab olema rangelt vabatahtlik, et kõik soovijad saaksid Vene teadlaste saavutust kasutada, vahendab Interfax.

„Ma tean, et meil Venemaal töö sedalaadi vaktsiinide kallal jätkub teistes asutustes. Soovin kõigile spetsialistidele edu. Me peame olema tänulikud neile, kes astusid selle esimese meie maa, üldse kogu maailma jaoks väga tähtsa sammu,” ütles Putin.

Putin palus tervishoiuminister Mihhail Muraškol vaktsiinist rääkida ja ütles sealjuures: „Kuigi tean, et see töötab piisavalt efektiivselt, tekitab püsiva immuunsuse, kordan: see läbis kõik vajalikud kontrollid.”

Muraško ütles, et vaktsiini katsetused näitasid suurt efektiivsust ja ohutust. „Kõigil vabatahtlikel kujunesid välja suured antikehade tiitrid Covid-19 vastu. Sealjuures ei täheldatud kellelgi neist tõsiseid immunisatsioonitühistusi,” ütles Muraško.

Vaktsiini hakkavad tootma Gamaleja-nimeline keskus ja ettevõte Binnofarm. Muraško teatas, et samal ajal käib koostöös tööstus- ja kaubandusministeeriumi ning Sberbanki projektibürooga tehniliste reglementide väljatöötamine tootmise laiendamiseks Venemaal.

Muraško sõnul investeerib Venemaa Otseinvesteeringute Fond (RFPI) Putini käsul vaktsiini tootmisse ja arendamisse ka välismaal.

Kõigepealt soovitatakse Muraško sõnul vaktsiini meditsiinitöötajatele ja õpetajatele.

