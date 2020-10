Putin: suures poliitikas ei tohiks olla sõpru, sest esindada tuleb vaid oma rahva huve

"Kui rääkida suurest poliitikast, siis seal on riigi ja rahva huvid, mida esindab see või teine ​​isik, kes tegeleb poliitilise tegevusega," ütles Putin, märkides, et suures poliitikas "ei tohiks olla sõpru".

Tema sõnul ei tähenda see, et poliitikutel oleks võimatu või kahjulik kolleegidega häid suhteid luua. "Vastupidi, head suhted inimeste vahel aitavad alati kõige raskemate probleemide lahendamisel ja vastupidi, kui nad, need suhted, isiklikult ei arene, raskendab see tööd just oma riigi huvides," jutustas Putin.

Ta jõudis järeldusele, et maailmareenil tegutsevate poliitikute vahel "võivad ja arenevad head suhted, nagu inimeste vahel ikka, kuid need võivad ka mitte arendada". "Aga ennekõike peab riiki esindav inimene mõtlema selle huvidele," lausus Putin.