Putin: põhiseaduseparanduste eesmärk on arendada Venemaad kui õigus- ja sotsiaalriiki

„Parandused, milleks tehti ettepanek eile, ei puuduta põhiseaduse fundamentaalseid aluseid. Nende paranduste mõte on tagada Venemaa edasine areng õigus- ja sotsiaalriigina, tõsta meie maa institutsioonide tegevuse efektiivsust,” ütles Putin kohtumisel põhiseaduseparanduste ettevalmistamise töögrupi liikmetega, vahendab Interfax.

Putin märkis, et parandused on suunatud sellele, et tugevdada „kodanikuühiskonna, poliitiliste parteide, meie regioonide rolli meie riigi arengu tähtsaimate otsuste väljatöötamisel”.

Samuti rõhutas Putin, et parandustes, mis puudutavad Venemaa valitsusjuhi ja tema asetäitjate määramise uut korda, on suur mõte. „Venemaa, jäädes presidentaalseks vabariigiks, muutub ikkagi avatumaks ning parlamendi tähendus suureneb ja parlamendi koostöö valitsusega tugevneb,” ütles Putin.

Putini sõnul hakkab parlament kandma suurt vastutust mitte ainult valitsuse ametisse määramise, vaid ka töö eest, mida ministrite kabinet teeb. „Vaat selline tihedam side parlamendi ja valitsuse vahel on, mulle tundub, juba nõutav,” ütles Putin.

Selgitades välja pakutud korda, ütles Putin: „Kujutage endale ette: määratakse valitsusjuht. Presidendil ei ole enam õigust seda kandidatuuri tagasi lükata ja pärast ei lähe valitsusjuht enam oma ettepanekutega presidendi juurde, vaid läheb parlamenti. Ja parlament kinnitab faktiliselt ja lõplikul kujul valitsusjuhi asetäitjad ja föderaalministrid.”

Presidendil ei ole sellisel juhul õigust neid tagasi lükata. „Täiesti teisel tasemel vastutus tekib kindlasti nii parlamendil kui ka valitsusel suhetes ja koostöös teineteisega,” rõhutas Putin.