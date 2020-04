Putin pikendas palgalist töövaba perioodi Venemaal 11. maini

„Meil on ees rida suuri maipühi. Nende vahel on tööpäevad – 6., 7. ja 8. mai. Me teame, et ka tavaolukorras paljud ei töötaks – võtaksid vabad päevad või puhkuse. Aga praegu ei tohi seda enam riskida. Seetõttu loen õigeks kuulutada need päevad töövabadeks koos palga säilimisega. Nii, võttes arvesse kõiki maipühi, pikeneb töövabade päevade periood 11. maini kaasa arvatud,” ütles Putin, vahendab Interfax.

„Aga juhin teie tähelepanu: praegu regioonides tarvitusele võetud profülaktiliste meetmete range järgimise juures,” rõhutas Putin.

Putin märkis, et Venemaal on õnnestunud koroonaviiruse levikut aeglustada, aga rahuneda on veel vara, haigestumise tipp ei ole möödunud.

„Kõigilt meilt nõutakse äärmist keskendumist, distsipliini ja mobiliseerumist. Me peame püüdlema selle poole, et epideemialaine tagasi vajuks, läheks lõpuks langusse, mis annaks meile võimaluse edaspidi samm-sammult piiranguid ettevaatlikult kaotada ja naasta normaalse elurütmi juurde,” ütles Putin.

Algselt kuulutati Venemaal koroonaviiruse levikuga võitlemiseks töövaba nädal välja 28. märtsist 5. aprillini ja seejärel pikendati seda aprilli lõpuni.

