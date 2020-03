Putin on nõus presidendi ametiaegade nullimisega, kui seda toetab põhiseaduskohus

Tereškova muudatusettepanekus öeldakse, et seaduseelnõus pakutav piirang ühele ja samale isikule kahe presidendi ametiaja näol „ei takista isikul, kes on ja (või) on olnud Vene Föderatsiooni presidendi ametis selle muudatuse jõustumise hetkel, osaleda kandidaadina Vene Föderatsiooni presidendi valimistel pärast nimetatud redaktsiooni lülitamist Vene Föderatsiooni põhiseadusesse muudatusega kehtestatud lubatud arvuks ametiaegadeks sõltumata ametiaegadest, mille vältel nimetatud isik on olnud ja (või) on selles ametis antud muudatuse jõustumise hetkel”.

Riigiduuma toetas põhiseadusemuudatust presidendi ametiaegade nullimise kohta. Poolt oli 380, vastu 43 ja erapooletuks jäi üks riigiduuma liige

„Olen kindel, et tuleb aeg, kui kõrgeim presidendivõim Venemaal ei ole nii öelda nii isikustatud, ei ole seotud konkreetselt mingi ühe inimesega,” ütles Putin oma pöördumises.

Putin ütles, et „kogu meie varasem ajalugu on kujunenud just sellisel viisil ja loomulikult ei saa me seda arvesse võtmata jätta”.

„Ma teadvustan suurepäraselt ka oma isiklikku vastutust riigi kodanike ees,” ütles Putin.

Putin teatas, et Venemaale on absoluutselt vajalik tugev presidendi võimuvertikaal. „Tänane olukord majanduses, julgeoleku sfääris tuletab seda meile veel kord meelde. Eelkõige on see vajalik stabiilsuse jaoks,” jätkas Putin.

Putin märkis, et on olemas alternatiivsed riigikorralduse süsteemid nagu parlamentaarne vabariik. „Meie arengu tänasel etapil ei saa seda meie jaoks kasutada,” lausus Putin.

Putin teatas, et riiginõukogu ja teiste otse rahva poolt mittevalitavate riigiorganite jagamine presidendivolitustega ei ole õige ja see on ohtlik. „Esiteks, sel pole midagi ühist demokraatiaga ja teiseks, see viib ühiskonna lõhenemiseni,” selgitas Putin, lisades, et Venemaa viib see vältimatult kaksikvõimuni.