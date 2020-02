Putin oli sunnitud Peterburis rahvaga kohtudes möönma, et elatusmiinimumi 157 euroga on raske ära elada

„Ma arvan, et on väga raske,” vastas Putin.

Naine pakkus seepeale, et Putini palk on suurem.

„Mitte ainult minul. On märksa kõrgemaid palku. Presidendil ei ole kõige kõrgem palk,” lausus Putin.

Peterburilanna kaebas Putinile, et riikliku elatusmiinimumi eest ei ole võimalik toitu osta, ja esitas küsimuse, kuidas üksikemad peavad hakkama saama.

„Ma saan aru. Seetõttu viimegi me praegu läbi tervet lastega perede toetamise programmi. Suurt programmi,” ütles Putin.

Naine rääkis veel, et arstid avastasid tal ajuturse, aga ta õpib sellest hoolimata ökonomistiks.

„Ärge kaotage lootust. Olukord muutub,” lubas Putin.

Naise sõnul õpib koos temaga teise grupi invaliid, kes saab pensioni 3800 rubla (55 eurot).

„Me lähtume sellest, et on mingid täiendavad sissetulekud. Loomulikult ei ole selle rahaga võimalik ära elada. Riik teeb kõik, milleks on suuteline,” teatas Putin.

Naine kurtis veel, et maksab korteri eest praegu 4000 rubla (58 eurot) ja seejuures suureneb pidevalt makse kapitaalremondi eest.

„Ma käin paljudes riikides ja vaatan – seisavad lagunenud majad. Lihtsalt varisevad kokku. Ma küsin, miks. Aga sellepärast, et on vastu võetud seadused, mis ei luba ühelt poolt korteritasu tõsta, aga teiselt poolt on keelatud välja tõsta neid, kes üldse ei maksa. Ja kõik variseb kokku,” sõnas Putin. „Loomulikult, teil on õigus, meil on sotsiaalsfääris veel väga palju probleeme, mis riik peab lahendama.”

Küsimusele, miks siis riik ei lahenda neid probleeme, vastas Putin, et see ei ole nii.

„Praegu võtsime me vastu terve paketi meetmeid lastega perede toetamiseks. Invaliididel tõstame ka pensioni. Te ju õpite, tähendab teil on võimalus õppida,” ütles Putin.