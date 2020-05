Putin nimetas Venemaad omaette tsivilisatsiooniks

„On tekkinud uued tehnoloogiad, mis juba muudavad maailma. Kõik need suunad – mehitamata tehnika, geneetika, meditsiin, haridus – kõik see saab selleks aluspõhjaks, millel maa arenema hakkab,” ütles Putin, vahendab Interfax.

„Ilma selleta tagada meie tsivilisatsiooni tulevikku – Venemaa ei ole lihtsalt maa, ta on tõesti omaette tsivilisatsioon – kui me tahame seda tsivilisatsiooni säilitada, peame panema rõhku just kõrgtehnoloogiale ja selle arengu tulevikule,” lausus Putin.

Putini sõnul peab Venemaa vaatama, mida tehakse teistes riikides, aga ei tohi unustada oma aluspõhja. President rõhutas, et kui poleks seda aluspõhja, ei oleks Venemaa kunagi saanud kõrgtehnoloogilisi relvaliike, mida ei ole veel ühelgi teisel maailma riigil.

„Me ei pea mitte ainult transformeerima neid saavutusi tsiviilvaldkondadesse, vaid ka toetuma eelmiste põlvkondade saavutustele. Need on meil alati olemas olnud, on ka praegu, mitte ainult sõjalistes, vaid ka tsiviilvaldkondades,” ütles Putin.

Selle intervjuu andis Putin juba septembris, aga eetrisse läks see alles nüüd.