Putin: Natsi-Saksamaa ja Nõukogude Liidu võrdlemine on häbematu vale

„Katsed moonutada seda ajaloolist tõde ei lõppe. Nendega ei ole ühinenud mitte ainult natside käsilaste järeltulijad, nüüd on see asi jõudnud mõnede täiesti lugupeetavate rahvusvaheliste institutsioonide ja Euroopa struktuurideni,” ütles Putin korralduskomitee Pobeda istungil, vahendab Interfax.

Putin tuletas meelde, et Euroopa Parlamendi septembris vastu võetud resolutsioon „pani sisuliselt ühele pulgale nii natsistlikud agressorid kui ka Nõukogude Liidu”. „Peaaegu et süüdistatakse Nõukogude Liitu Natsi-Saksamaa kõrval Teise maailmasõja vallapäästmises. Nagu oleks unustatud, kes ründas Poolat 1939. aasta 1. septembril ja Nõukogude Liitu 1941. aasta 22. juunil,” lausus Putin.

Putin lisas, et neid inimesi, kes püüavad „sellisele reaalselt mitte millelgi põhinevale häbematule valele vastu vaielda, süüdistatakse juba ette infosõjas demokraatliku Euroopa vastu”.

Putin rõhutas, et „vastus sellele valele on tõde”. „Me jätkame rääkimist sündmustest, Suure Isamaasõja faktidest, arhiivimaterjalide avamist ja avaldamist täies mahus. Tekib mulje, et mõned meie oponendid ei oska ei kirjutada ega lugeda, silmi neil ei ole, nagu ei teaks midagi. Aga meie räägime,” teatas Putin.

Putini sõnul avaldatakse andmed „punaarmee võitude ja kaotuste, meie vangide traagilise saatuse, põraandaluste vapruse ja kollaboratsionistide häbi, holokausti tragöödia ja rahumeelsete elanike vastaste kuritegude, natsionalistide, Hitleri kaasajooksikute vägivallategude kohta”.