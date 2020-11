Putin: mina veel Bidenit ei tunnusta

"Teeme koostööd kõigiga, kellel on Ameerika rahva toetus," ütles Putin usutluses Pervõi Kanalile. "Aga selle usalduse saab anda ainult kandidaadile, kelle võitu vastaspool on tunnustanud või pärast seda, kui tulemused on legitiimsel ja seaduslikul viisil kinnitatud."

68-aastane Putin on üks vähestest maailma riigijuhtidest, kes ei ole veel tunnustanud 77-aastast Bidenit USA järgmise presidendina, tuginedes ametis oleva riigipea Donald Trumpi tõendamata väidetele valimispettusest.

Ta kirjeldas Kremli otsust mitte õnnitleda Bidenit kui "formaalsust", mille taga ei ole varjatud motiive. Küsimusele, kas see samm võib anda löögi USA ja Venemaa suhetele, vastas Putin, et suhted on juba "rikutud", mistõttu "ei saa neid ka enam mingil moel kahjustada".

Venemaa, mida USA luureagentuurid süüdistasid 2016. aasta valimistesse sekkumises Trumpi kasuks, on olnud Bideni suhtes ettevaatlik, kartes sanktsioonide karmistamist ja erimeelsusi inimõiguste küsimuses.

Joe Biden on varem öelnud, et näeb Venemaas suurimat ohtu USA julgeolekule. "Erinevalt Trumpist kaitsen ma meie demokraatlikke väärtusi ja hakkan vastu autokraatidele nagu Putin," ütles Biden augustis.