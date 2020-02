Putin: meeldib või mitte, aga venelased ja ukrainlased on üks rahvas

Putin kutsus austama ukrainlaste oma rahvustunnet, aga pidas vajalikuks tuletada meelde ühist ajalugu.

„Ma olen juba mitu korda öelnud: ma leian, et me oleme üks ja sama rahvas. Ma ei tea, kas see meeldib või ei, aga kui vaadata tõsiasju, siis nii see on,” lausus Putin.

Putini sõnul hakkas lääneukrainlaste hulgas kujunema inimeste kooslus, kes pidasid ennast „teatud määral sõltumatuks Vene riigist”. Putin tuletas meelde, et mitu sajandit ei olnud venelaste ja ukrainlaste vahel mingeid keeleerinevusi – need hakkasid tema sõnul kujunema 16. sajandil Poola-Leedu riigi võimu all elanud ukrainlaste poolastamise tagajärjel.

Putin lisas, et venelasi ja ukrainlasi ühendab palju, aga ka eraldab palju. „Tänapäeva maailmas annab jõudude ühendamine meile kolossaalsed konkurentsieelised. Ja vastupidi, eraldumine teeb meid nõrgemaks,” ütles Putin.