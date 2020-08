Putin lubas Lukašenkat aidata

Vajadust Venemaa sekkumise järele siiani pole, ütles Putin intervjuus riiklikule telekanalile Rossija 24.

"Lukašenka palus mul moodustada teatud korrakaitseametnike reservi ja seda ma tegin," ütles Putin. "Kuid leppisime kokku ka selles, et seda ei kasutata enne, kui olukord väljub kontrolli alt."

Viimased nädalad on olnud Lukašenka jaoks kriitilised, kuna pikka aega Euroopa viimase diktaatorina tuntud autoritaarne valitseja püüab võimust kinni hoida, hoolimata suurimast rahva ülestõusust tema 26-aastase valitsemisaja jooksul.

Ta pöördus toetuse saamiseks Putini poole, sest USA ja Euroopa Liit on hukka mõistnud vägivalla kasutamise protestijate suhtes, kellest mõnda vahi all piinati ja vähemalt viis suri.

Valimiste järel oli Kreml esialgu leige abi osutamises, hoiatades pigem läänt, et see ei sekkuks Valgevene siseasjadesse. Viimastel nädalatel on pidanud Putin regulaarseid telefonivestlusi Lukašenkaga, kes on suurendanud survet opositsiooniliidritele, kellest mitu sel nädalal ülekuulamisele kutsuti ja trellide taha saadeti.

"Me pole kindlasti ükskõiksed seal toimuva suhtes," ütles Putin Rossija 24-le. "See on meile väga lähedal, võib-olla kõige lähemal asuv riik."