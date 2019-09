„Me oleme lõpetamas oma läbirääkimisi vahetuse üle. Ma arvan, et see tuleb küllaltki ulatuslik ja see oleks juba hea samm edasi normaliseerimise suunas,” ütles Putin, vastates küsimusele, millal vangide vahetus toimub, vahendab UNIAN.

„Meil oli küllaltki keeruline võtta vastu otsused konkreetsete inimeste suhtes, aga lähtudes humaansuse kaalutlustest läheneme me läbirääkimiste lõpule, mida me peame muu hulgas ametlike võimudega,” lisas Putin, rõhutades, et lähemal ajal saab see kõik teatavaks.