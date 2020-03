Putin kuulutas järgmise nädala Venemaal töövabaks ja lükkas edasi konstitutsiooniparanduste rahvahääletuse

Pikad pühad on seega Venemaal laupäevast, 28. märtsist kuni pühapäeva, 5. aprillini, vahendab Interfax.

Selline otsus võeti vastu seoses koroonaviiruse levimisega.

„Palun kodanikke suhtuda äärmise tähelepanelikkusega arstide ja võimuorganite soovitustesse. Sellest sõltub praegu väga palju,“ ütles Putin. „Eriti puudutab see rahvastiku kõige haavatavamaid gruppe – vanema põlvkonna inimesi ja neid, kes kannatavad krooniliste haiguste käes. Nii nende kui ka kõigi kodanike ees seisab ülesanne vähendada praegu maksimaalselt riski.“

Putin teatas ka otsusest lükata edasi 22. aprillil toimuma pidanud rahvahääletus konstitutsiooniparanduste üle.

Uue kuupäeva määravad spetsialistid, kes hakkavad hindama koroonaviirusealast olukorda ja otsustavad, millal on hääletamine ohutu.

Putin märkis, et kõik teavad, kui tõsiselt ta suhtub valijate arvamusse pakutud konstitutsiooniparanduste kohta. Ta lubas, et palub uuesti venemaalasi tulla selle üle hääletama. Absoluutne prioriteet on aga praegu tema jaoks inimeste tervis, elu ja ohutus, mistõttu otsustas ta hääletuse edasi lükata.

Putin tuletas meelde, et Venemaa ei saa end koroonaviirusest ära lõigata, kuigi võimud teevad kõik selle tõrjumiseks.