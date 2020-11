Putin: kümnetel riikidel üle maailma on suur huvi meie koroonaviiruse vaktsiini vastu

Ida-Aasia tippkohtumisel kõneldes kinnitas Putin Moskva valmisolekut teha koostööd kõikide riikidega, kes on avaldanud soovi nende preparaati osta. Tema väitel on kümned riigid juba näidanud üles huvi teha koostööd vaktsiini tarnimise ja ühise tootmise vallas.

Oleme veendunud, et kõigi riikide kodanikel peaks olema vaba juurdepääs vaktsineerimisele, vahendab RIA Novosti Putini sõnu. Ta märkis ka, et Venemaa on valmis jätkama oma partneritele Venemaa testisüsteemide, haiguse diagnoosimiseks vajalike reagentide pakkumist, sealhulgas tasuta. "Üle miljoni testi on juba saadetud enam kui 40 riiki üle maailma," ütles Putin.

Venemaa riigipea meenutas, et riik kiitis heaks kaks koroonaviiruse vastast vaktsiini ja veel kolmaski loodetakse peagi registreerida. Venemaa tööstus- ja kaubandusministeerium teatas juba varem, et esimesed proovid Sputnik V nimelisest vaktsiinist saadetakse lähipäevil Ungarisse.

Tööstus- ja kaubandusminister Denis Manturov kinnitas, et esimesed vaktsiiniproovid jõuavad Ungarisse järgmisel nädalal ja seal valmistatakse ette nende tootmiseks vajalik struktuur.