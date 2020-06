Putin kõneles konstitutsiooniparanduste rahvahääletuse viimase päeva eel venemaalasi ühendavatest väärtustest – tõest ja õiglusest

„Me ei hääleta ainult paranduste, rangete õiguslike normide lõdvendamise poolt. Me hääletame riigi poolt, milles tahame elada: tänapäevase hariduse ja tervishoiuga, kodanike usaldusväärse sotsiaalse kaitsega, efektiivse võimuga, vastutustundliku ühiskonnaga. Me hääletame riigi poolt, mille heaks töötame ja mille tahame üle anda oma lastele ja lapselastele,” ütles Putin oma pöördumises, mis oli salvestatud Rževi Nõukogude sõduri mälestusmärgi juures, vahendab Interfax.

Putin väljendas veendumust, et venemaalased mõtlevad otsust langetades eelkõige oma lähedastele, juhinduvad väärtustest, mis ühendavad, ja need on „tõde ja õiglus, austus tööinimese vastu, vanema põlvkonna inimeste vastu, perekond ning laste ja nende tervise, kõlbelise ja vaimse kasvatamise eest hoolitsemine”.

„Parandused põhiseaduses kinnitavad teie toetuse korral need väärtused ja põhimõtted kui ülimad, tingimusteta konstitutsioonilised garantiid,” lausus Putin.

Putin tänas hääletusest osavõtnuid. „Märgin taas ära oma seisukoha, see on selge, muutumatu ja absoluutselt kindel: konstitutsiooni uuendatud tekst, kõik pakutud parandused jõustuvad ainult teie heakskiidul, teie toetusel,” ütles Putin.