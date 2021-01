Putin kommenteeris Navalnõi videot oma väidetavast paleest: igav, tüdrukud

„Miski sellest, millele seal viidatakse kui minu omandile, mulle ega minu lähisugulastele ei kuulu ega ole kunagi kuulunud,” ütles Putin täna videokonverentsi vormis tudengitega suheldes, vahendab Interfax.

Putin ütles, et ei ole filmi tervikuna vaadanud. „Ma ei ole seda filmi vaadanud vaba aja puudumise tõttu sellise informatsiooni vaatamise jaoks, aga vaatasin läbi videolõike, mis abid mulle tõid,” ütles Putin.

Putin nimetas videot „montaažiks ja kompilatsiooniks”.

„Näe, pandi üles minu ujumine liblikstiilis, kus ma nii, konarlikult, aga mõnikord mulle meeldib nii ujuda. Mingis basseinis, kus ma ei ole kunagi olnud. Ma ei tea, mis bassein see on. Aga ma olen nii ujunud. Millal ja kus? Jenisseis 2016. aastal. Noh, sellistel juhtudel on see lihtsalt kompilatsioon, see on montaaž. Väljendudes ühe meie tuntud isiksuse keeles, tuleb öelda: „Igav, tüdrukud.” No vähemalt midagi oleks pidanud seal veel välja mõtlema,” lausus Putin.

Putin ütles, et tänapäeva maailmas, kui jutt käib „objektidest, mis maksavad miljoneid ja võib-olla miljardeid”, peaks alati „kuhugi kuidagigi ... midagigi olema jäänud”. „Kas või mingid maatükkide vormistamised, mingid finantssissekanded, no kas või mingid vormistamised notari juures. Ja sinna oleksid pidanud ka jäljed jääma. Notariraamatutesse, elektroonilisel kujul,” rääkis Putin.

Putini sõnul liialdatakse selle teemaga juba üle kümne aasta. „Praegu on lihtsalt mugav hetk: kõik pandi kokku ja otsustati kogu selle materjaliga meie kodanike ajusid pesta,” ütles Putin.

Putin lisas, et mõnesid inimesi sellest uuringust ta tunneb. „Mõni on minu sõber, endine kolleeg, mingid kauged sugulased, mingid tuttavad. On inimesi, keda ma üldse ei tunne, keda seal mainitakse. Üldse lihtsalt ei ole neid oma silmaga näinud. Ei ole nendega tuttav. Ma saan aru, et neile ei meeldiks eriti minu lähedal seista, sest kes ka lähedale ei satuks, sellele pannakse peale sanktsioonid,” ütles Putin.