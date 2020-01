Putin kinnitas uue valitsuse koosseisu: osa ministreid jätkab ametis

Vene valitsuses jätkavad mitmed senised ministrid. Näiteks Sergei Lavrov (välisminister), Sergei Šoigu (kaitseminister), Vladimir Kokoltsev (siseminister), Anton Siluanov (rahandusminister), Jevgeni Ditrih (transpordiminister) ja Aleksandr Novak (energeetikaminister).

Uueks majandusarenguministriks sai Maksim Rešetnikov ning justiitsministriks Konstantin Tšuitšenko.

Peaministri esimeseks asetäitjaks sai Andrei Beloussov. Asepeaministriteks aga: Juri Borissov, Juri Trutnev, Dmitri Grigrorenko, Viktoria Abramtšenko, Tatjana Golikova, Aleksei Overtšuk, Marat Husnullin ja Dmitri Tšernõšenko.

Eelmine valitsus astus tagasi 15. jaanuaril. Putin ütles siis, et on valitsuse tööga rahul: ei õnnestunud ära teha kõike, aga see ei olnud ka võimalik.

Ärileht on varasemalt kajastanud, et Mišustin on ametisse üllatav, kuid väga õnnestunud kandidaat. Nagu kirjutab Vedomosti, on maksud ainukene valdkond idanaabri juures, kus riiklik juhtimine on õnnestunud: Venemaa maksuteenistus on maksude kogumises ning uute tehnoloogiate rakendamisel üks maailma parimaid, kinnitavad lehe allikad. Ja see on toimunud just viimasel kümnendil tänu Mišustinile, kui ta 2010. aastal maksuteenistust juhtima asus.