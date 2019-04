Putin ja Rootsi peaminister Löfven tsiteerisid võidu Puškinit

Enne seda oli Löfven Peterburis toimuva Arktika foorumi plenaaristungil naljatades rääkinud suhete ajaloost Venemaaga, meenutades ridu Puškini „Vaskratsanikust”, vahendab RIA Novosti.

„Siit ähvardama hakkame rootslast, siia rajatakse linn. Kõrgi naabri kiuste,” tsiteeris Löfven.

Vastuseks tsiteeris Putin ridu poeemist „Poltava”.

„Ma tahan meenutada teist luuletust: „Hurraa! Meie purustame, löövad vankuma rootslased.” On sellised read Poltava lahingu kohta,” ütles Putin.

Putini sõnul meenuvad need read Venemaa ja Rootsi vaheliste jäähokimängude ajal. Riikide vahelistes suhetes on Putin märganud positiivset dünaamikat.

„Suhted arenevad vaatamata kõigile raskustele. Eelmisel aastal kasvas kaubavahetus üle 30 protsendi,” ütles Putin.

Rootsi peaminister rääkis samuti ühistest ärihuvidest ning ütles, et Stockholm tahab Moskvaga häid suhteid arendada, vaatamata erimeelsustele teistel teemadel.

„Venemaa on väga tähtis riik selles regioonis. Meil on väga palju ühiseid huve selles, mis puudutab investeeringuid, äri, kliimat, kultuuri, inimeste vahelisi kontakte, jäähokit,” ütles Löfven. „Me tahame häid suhteid Venemaaga, aga samal ajal ei loobu me nendest asjadest, millesse me usume ja millele me teisiti vaatame.”