Putin ja Lavrov vabandasid Serbia presidendi ees Maria Zahharova solvava postituse pärast

Vučić teatas, et pidas Putiniga suurepärase telefonivestluse, vahendab RIA Novosti.

„President Putin ei ole minu ees kunagi millegi eest vabandanud ja Sergei Lavrov samuti. Aga selle (Zahharova postituse) eest tegid seda mõlemad. Sealjuures ma isegi ei maininud seda ja kasvatatud inimesena poleks kunagi maininud. Ma leian, et meil on head suhted ning see on minu jaoks mööduv ja tähtsusetu intsident,” ütles Vučić.

Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov kinnitas RIA Novostile, et Putin vabandas Vučići ees.

Serbia delegatsioon Vučići juhtimisel külastas hiljuti USA-d, kus pidas läbirääkimisi Kosovo peaministri Avdullah Hotiga, mille tulemusena allkirjastati Trumpi vahendusel majanduskoostöö kokkulepe.

Serbia meedias avaldati foto, millel Vučić istub Ovaalkabinetis toolil Trumpi kirjutuslaua ees. Zahharova avaldas selle kohta Facebookis postituse, kuhu on lisatud kuulus kaader Sharon Stone’iga filmist „Basic Instict”: „Kui teid kutsuti Valgesse Majja ja tool paigutati nii, nagu te oleksite ülekuulamisel, istuge nii nagu fotol #2. Ükskõik kes te ka ei oleks. Lihtsalt uskuge.”

Hiljem lisas Zahharova: „Palun vabandust, aga minu postitust ei tõlgendatud õigesti! Ainus, mida see sisaldas on „erandlike” üleoleva suhtumise taunimine. Protokollilised võtted on saanud üheks viisiks, mida Ameerika ametnikud regulaarselt kasutavad, et luua kunstlikult mulje oma erandlikkusest. Ja see on vastuvõetamatu.”

Если Вас позвали в БД, а стул поставили так, будто Вы на допросе, садитесь как на фото #2. Кем бы Вы ни были. Просто... Posted by Maria Zakharova on Laupäev, 5. September 2020

„Primitiivsus ja vulgaarsus, mida ta üles näitas, räägib iseenda eest, aga ka nende eest, kes on talle selle töö andnud,” ütles Vučić varem Zahharova kohta Serbia valitsusmeelsele Pink TV-le.

Vučići sõnul kaitses ta Washingtonis Serbia lähedasi sidemeid Venemaaga, sealhulgas Vene relvade ostmist, ning oma keeldumist Moskvale sanktsioone kehtestada.

„See president ei ole öelnud Venemaa kohta ühtki halba sõna, isegi selles kohas (Valges Majas). ... Ma ei luba teil rünnata uhket Serbiat. Häbi teile!” kirjutas Vučići valitseva erakonna ametnik Marko Đurić Twitteris.