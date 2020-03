Putin ja Erdoğan leppisid kokku relvarahus Süürias Idlibis alates tänasest

Erdoğan rõhutas, et püsiva relvarahu jaoks astutakse kõik vajalikud sammud, vahendab Interfax.

„Meie ülesanne seisneb selles, et mitte halvendada veelgi humanitaarolukorda selles regioonis. Me kaasame kõik jõupingutused, et osutada vajalikku abi kõigile selle vajajatele, ning võimaldame põgenikele kergema naasmise oma elukohta,” ütles Erdoğan.

Samas ütles Erdoğan, et Türgi jätab endale õiguse vastutegevuseks Süüria valitsusvägede rünnaku korral. Erdoğan lubas, et Türgi võtab selles küsimuses ühendust Venemaaga.

„Selles protsessis võtame me minu kalli sõbraga ühendust ja jätkuvad meie vastavate organite kontaktid,” ütles Erdoğan.

Venemaa välisminister Sergei Lavrov teatas pärast kohtumist, et jõuti kokkuleppele ka 12-kilomeetrise turvakoridori loomises maanteel M4. Lavrovi sõnul lepivad selles seitsme päeva jooksul täpsemalt kokku Venemaa ja Türgi kaitseministeeriumid.

Lisaks sellele ütles Lavrov, et jõuti kokkuleppele Vene-Türgi ühise patrullimise alustamises alates 15. märtsist maanteel M4.

Putin teatas, et kohtumisel Erdoğaniga kinnitati vastastikust huvi Süüria olukorra reguleerimise Astana formaadi jätkamise vastu.