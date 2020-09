Putin andis Vene kooliõpilastele tunni Suure Isamaasõja võidu teemal: ajaloo ümberkirjutamisega nõustujad on tänapäeva kollaboratsionistid

Putinil on kombeks 1. septembril mõnda kooli külastada. Eelmisel aastal käis ta Irkutski oblasti Tuluni linna koolis ja aasta enne seda kohtus Sotšis asuva hariduskeskuse Sirius kasvandikega, vahendab Interfax.

Tänavu suhtles aga Putin Vene kooliõpilastega videokonverentsi vahendusel.

Putin nimetas oma koolitunnis neid, kes nõustuvad Teise maailmasõja sündmuste ajaloolise tõe moonutamise algatajatega „tänapäeva kollaboratsionistideks”.

„Mõnedele näis, et pärast külma sõda osutusid nad võitjateks. Nad pidasid end erandlikeks. Nad arvavad, et võib ja peab muutma pärast Teist maailmasõda tekkinud korda. Ja seetõttu, et luua tingimused nendeks muutusteks, tuleb veidi ümber teha, ümber kirjutada seda, mis ajaloos tegelikult oli,” lausus Putin.

Putin tuletas meelde, et sõja ajal nimetatakse neid, kes vaenlasega koostööd teevad, kollaboratsionistideks. Tema arvates võib neid, kes praegu nõustuvad ettepanekutega ajalugu ümber kirjutada, täiesti vabalt nimetada tänapäeva kollaboratsionistideks.

Putini sõnul on selliseid inimesi alati, on igal pool olnud ja saab olema ning nad tegutsevad erinevatel motiividel.

„Tähtis on ainult mõista, et see on täna väga aktuaalne: me oleme kohustatud teadma ja meeles pidama inimesi, kes säilitasid rahu ja vabaduse meie maal, meeles pidama hirmsate sõja-aastate sündmusi. See on meie võlg langenute ees, perekonnaajaloo ees ning meie kohus praeguste ja tulevaste põlvkondade ees. Me peame meeles pidama selleks, et natsismi õudus, sõja tragöödia enam kunagi ei korduks,” lausus Putin.

Putin meenutas õpilastele, et natside eesmärk ei olnud Nõukogude Liidu territooriumi hõivamine ja rahvaste orjastamine, vaid nende hävitamine.

„Lihtsalt kui me, nagu mõned täna mõtlevad, oleksime oma linnad, asulad ilma võitluseta ära andnud, säilitades väidetavalt meie võitlejate elud, siis lõpptulemusena oleksime me selle sõja kaotanud ja see oleks viinud endise Nõukogude Liidu ja tänase Vene Föderatsiooni praktiliselt kõigi rahvaste totaalse hävitamiseni,” ütles Putin.

Koolitunni käigus said Putiniga ühenduse õpilased Krimmist, Karjalast, Kaliningradi oblastist, Krasnodari ja Kamtšatka kraist, Novosibirski, Kurski, Novgorodi, Lipetski, Rjazani, Vladimiri, Kirovi ja Kemerovo oblastitest ning Moskvast.