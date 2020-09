Putin andis käsu maksta preemiat Teise maailmasõja järel Balti metsavendade likvideerimises osalenutele

Enne seda oli riigiduuma liige Aleksandr Hinštein avaldanud Twitteris skaneeringu Putini ukaasist, mis kannab 2. septembri kuupäeva, teatas TASS.

Hinšteini avaldatud dokumendi järgi makstakse Suure Isamaasõja võidu 75. aastapäeva puhul 75 000 rubla Venemaal, Lätis, Leedus või Eestis elavatele Venemaa kodanikele, kes on invaliidid ja võtsid Suurest Isamaasõjast osa sõjaväelaste, siseasjade ja riikliku julgeoleku organite töötajatena või võtsid osa lahingoperatsioonidest natsionalistliku põrandaaluse likvideerimiseks Ukraina, Valgevene, Leedu, Läti ja Eesti territooriumil perioodil 1. jaanuar 1944 kuni 31. detsember 1951 (välja arvatud need, kes juba said sellise väljamakse Suure Isamaasõja veteranina).

Президент распространил выплаты к 75-летию Победы на участников борьбы с бандподпольем в Прибалтике,Белоруссии,на Украине.Справедливое и правильное решение!

Спасибо главе @rushistorg С.Нарышкину, к-й с руководителями других силовых ведомств инициировал обращение к @KremlinRussia pic.twitter.com/HPBzSO9src — Александр Хинштейн (@Khinshtein) September 2, 2020