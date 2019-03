Punane Rist: tsüklon on kahjustanud või hävitanud 90 protsenti Mosambiigi Beira linnast

„Mosambiigi linna Beirat tabanud tsüklon Idai põhjustatud kahju ulatus on tohutu ja õudne,” teatas Rahvusvaheline Punase Risti ja Punase Poolkuu Ühingute Föderatsioon, vahendab AFP.

Punase Risti teatel on 90 protsenti Beirast ja selle ümbrusest kahjustatud või hävinud.

Eile purunes suur tamm, mis lõikas ära viimase umbes 530 000 elanikuga linna viinud tee.

Idai saabus Mosambiigi keskossa neljapäeval ja liikus sealt edasi Zimbabwesse, tuues kaasa tulvaveed ja marutuule ning uhtudes minema teid ja maju.

AFP tänastel andmetel on Mosambiigis hukkunud 68 inimest, sealhulgas Beiras 55, ja Zimbabwes 89 inimest.

„Olukord on kohutav. Hävingu ulatus on tohutu,” ütles Punase Risti esindaja Jamie LeSueur. „Peaaegu kõik on hävinud. Kommunikatsiooniliinid on täielikult läbi lõigatud ja teed hävinud. Mõned kogukonnad ei ole ligipääsetavad. Beira on rängalt räsida saanud. Aga me kuuleme ka, et olukord väljaspool linna võib olla isegi hullem.”

Punane Rist hoiatas, et hukkunute arv võib kasvada, kui hävingu kogu ulatus teatavaks saab. Samas on oodata uusi ränki vihmasadusid.