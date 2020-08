Protestijatega ühinenud Valgevene suursaadik: Venemaa sõjalist sekkumist ei tule

„Ma ei arva, et oleks [Venemaa] sõjalise interventsiooni ohtu,” ütles saadik. „Praegusel massiliikumisel ei ole geopoliitilist baasi.” Saadiku sõnul protestib rahvas piinamise ja vägivalla vastu, nõudes uut valitsust ja uut presidenti. Leštsenija hinnangul on Valgevenes vabade ja õiglaste valimiste toimumine ka Venemaa huvides. „See liikumine ei ole Venemaa vastu, see liikumine ei ole euroliidu vastu, see liikumine ei ole USA vastu,” ütles Leštsenija.

Saadik väljendas veendumust, et ta vallandatakse peagi. „Tean kindlalt, et mul on väga raske uut tööd leida, aga kui teed ühe sammu, siis pead vältimatult tegema ka järgmise,” märkis ta.

Посол Беларуси в Словакии и бывший помощник Лукашенко Игорь Лещеня:



