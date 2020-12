Proovisin maailma esimeses laboriliha restoranis kanaburgerit. Maitses nagu kana!

Geneetika doktorikraadi olemasolu pole tavaliselt asi, mida peakokkadelt nõutakse. Ent selles köögis tegutseb mees, kes ei küpseta teile üksnes kanaburgerit, vaid tegi ka ise liha valmis. “Sellise burgeri kasvatamine võtab kaks-kolm päeva,” seletab Tomer Halevy samal ajal, kui ta punaseid sibulaid, jääsalatit ja avokaadot hakib. Seejärel asub ta haamerdama ja leivapuruga paneerima midagi, mis näeb välja nagu õhuke tükk toorest kana.

Kasvatamine tähendab, et selle liha saamiseks pole vaja kanasid tappa. Elusad rakud pannakse laboris kasvama, mis võimaldab toota lõputult uut liha- ja rasvkudet. Mõnel puhul on rakud võetud munast, mis tähendab, et liha on saadud lausa sündimata linnult.

Praegu maksab ühe kanaburgeri valmistamine üle 28 euro. See võib tunduda kõrge hind, kuid alles paari aasta eest oli see röögatult kõrgem. Kui Hollandi farmakoloog Mark Post sõi 2013. aastal esimese inimesena laboris kasvatatud veiseburgerit, siis maksis selle tootmine 250 000 eurot.