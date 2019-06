Prisma kõrvaldas Soomes müügilt Johan Bäckmani propagandaraamatu

Teose väljaandjana nimetatakse moodustist nimega „European Center of Excellence for Counteracting Hybrid Threats” („Euroopa Hübriidohtude Vastase Tegevuse Oivakeskus”).

Väljaandja nimi on pea sama kui Helsingis asuval ja 21 riiki ühendaval hüdriidohtude vastasel keskusel, mille ingliskeelne nimi on European Centre of Excellence for Countering Hybrid Threats.

„Raamat on feik – osavalt tehtud võltsing, mille eesmärk on hämamine. See tundub ehtsana ja kui see saadakse suurde kaubandusketti müügile, hakkab tunduma, et see on päris asi,” ütles Mantila.

Raamatut ei ole Prisma füüsilistes poodides müüdud, ainult internetipoes. Vahla sõnul on seal müüdud paar eksemplari.

Mõnekümneleheküljeline teos on avaldatud 2017. aastal ehk samal aastal, kui hübriidohtude vastane keskus asutati. Mantila hinnangul ei ole raamatu avaldamise aeg juhuslik.

„Eesmärk on olnud algusest peale hübriidkeskuse tegevuse segamine. Kuigi tegemist on üsna õhukese trükisega, on selle tegemine tööd nõudnud ja natuke ka raha. Seda ei ole tehtud hetke mõttevälgatuse ajel, vaid see toodi välja, kui koitis õige hetk. See räägib ettevalmistumisest,” ütles Mantila.

Raamatus on kirjastaja andmete kohal Bäckmani e-postiaadress ja autori kontaktina samuti Vene-meelsena tuntud Jon Hellevigi aadress.

Bäckman ise ütles Lännen Mediale, et Mantila kommentaarid on „täielik rämps” ja NATO propaganda.

Bäckmani sõnul on raamatu väljaandja nimi soome keeles Euroopan Riippumaton Hybridiuhkien Tutkimuskeskus Yhdistys ry („Euroopa Sõltumatu Hübriidohtude Uurimiskeskus Ühendus”). Bäckman teatas selle asutamisest, kui teatati lääneriikide hübriidohtude vastase keskuse loomisest Helsingisse. Bäckman väidab aga, et tema keskus asutati varem.

„Kui selle järel asutab keegi teine samanimelise või seda meenutava organi, on see nende probleem,” lausus Bäckman.

Sama teos on müügil ka teise Soome raamatumüüja, Suomalainen Kirjakauppa internetipoes. Selle esindaja Reetta-Liisa Pikkola sõnul on Bäckmani väljaanded alati vaidlusi tekitavad, aga müüja ei taha avaliku diskussiooni alusel raamatuid tsenseerida.

Bäckmani raamat on saadaval ka Helsingi Linnaraamatukogus.