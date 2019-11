Prints Andrew: tegin vea, kui sõbrustasin Epsteiniga

Intervjuus BBC-le ütles prints Andrew, et ta ei pea oma tegu kuningliku pere liikme vääriliseks ja mõistab, et Jeffrey Epsteiniga sõbrustamine oli viga.

Epstein mõisteti 2008. aastal esmakordselt süüdi alaealiste prostitutsioonile kaasamises. Kaks aastat hiljem pildistasid ajakirjanikud teda prints Andrew seltsis. Lisaks sellele ilmus veel üks foto - printsi külaskäigust miljardäri New Yorgi residentsi.

"Süüdistan selles ennast iga päev - kuna see pole selline käitumine, mida kuningliku pere liige peaks ilmutama. Teen oma parima, et vastata kõrgeimatele standarditele ja nõuetele - ma lihtsalt vedasin oma pere alt," ütles ta intervjuus.

2015. aastal märgiti prints Andrew ära teises Epsteini puudutanud kohtuasjas. Virginia Dzhuffre ja mitmed teised naised väidavad, et nad kõik langesid ärimehe ohvriks, kes sundis alaealisi prostitutsioonile.

Dzhuffre väitis, et Epstein sundis ta 17-aastaselt seksima paljude mõjukate meestega, sh Yorki hertsogi prints Andrew'ga, kuninganna Elizabethi keskmise pojaga. Dzhuffre väitis, et ta seksis Yorki hertsogiga kolm korda: Londonis, Epsteini mõisas New Yorgis ja Kariibi mere ääres asuva miljardäri villas.

Kohus jättis menetlusest prints Andrew siiski välja, põhjendades, et kohtuasi ei keskendu temale, vaid Epsteinile.

Prints ise oli varem kategooriliselt eitanud, et tal oli "suhe või mingisuguseid seksuaalseid kokkupuuteid" Juffre'iga. Need sõnad olid printsi nimel Buckinghami palee ametlikus avalduses, milles öeldi ka, et need süüdistused olid "valed ja neil pole alust".