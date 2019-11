Prints Andrew eitas Jeffrey Epsteini alaealise seksiorjaga seksimist: ma ei joo, higista ega mäleta neiuga kohtumist

Giuffre kirjeldas, et prints jootis teda ööklubis alkoholiga, kuid hertsog Andrew ütles: "Ma ei tarbi alkoholi ega taha uskuda, et olen seal viibimise ajal iial jooke ostnud."

Küsimusele, kuidas teda ja Giuffre'it siis koos pildistati, vastas prints, et tal ei ole selle foto tegemisest "absoluutselt mingit mälestust".

Hertsogi sõnul ei suutnud "tehtud uurimised" tõestada, kas foto oli võltsitud, "kuna tegemist on fotoga fotost".

Prints Andrew ütles, et ta ei mäleta, et ta oleks kunagi selle maja ülemisele korrusele läinud, märkides, et ta ei ole Londonis viibides üleüldse tavaliselt riides selliselt nagu pildil, ja lisas, et "me ei saa olla kindlad, kas see on minu käsi või mitte".

"Mul on keeruline seda fotot selgitada," tõdes ta.

Yorki hertsog tunnistas ühtlasi, et tegi vea, kui külastas 2010. aastal Epsteini, kes oli selleks ajaks juba alaealiste prostitutsioonile mahitamise eest süüdi mõistetud.

Andrew ütles, et ta ei pea oma tegu kuningliku pere liikme vääriliseks ja mõistab, et Epsteiniga sõbrustamine oli viga.

Epstein mõisteti 2008. aastal esmakordselt süüdi alaealiste prostitutsioonile mahitamises. Kaks aastat hiljem pildistasid ajakirjanikud teda prints Andrew seltsis. Lisaks sellele ilmus veel üks foto - printsi külaskäigust miljardäri New Yorgi residentsi.

"Süüdistan ennast selles iga päev - kuna see pole selline käitumine, mida kuningliku pere liige peaks ilmutama. Teen oma parima, et vastata kõrgeimatele standarditele ja nõuetele - ma lihtsalt vedasin oma pere alt," tunnistas prints intervjuus.