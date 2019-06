Priit Sibul Thbilisist: vahepeal peidus olnud pinged on endale voolusängi leidnud

Priit Sibul vahendab oma emotsioone Thbilisist.

"OTSE GRUUSIAST!

Üleeile õhtul algas Gruusia pealinnas Thbilisis 26-s Ortodokside Parlamentaarne Assamblee, kohtusin piduliku avamise raames ka Gruusia spiikri Irakli Kobakhidzega. Kuigi eilne assamblee algas rahulikult, siis pärast kohvipausi hõivas parlamendi istungitesaali väike grupp Gruusia poliitikud, kes nõudsid Venemaa delegatsiooni lahkumist ning ei lubanud koosolekut jätkata. Ortodoksidest parlamentide saadikud (23 riigist) tulid tagasi hotelli, mille akna taha kogunesid meeleavaldajad. Pidasime koosoleku ümarlauas. Vene delegatsioon lahkus.

Tundus, et tegu oli väikese intsidendiga, mis jääb isoleerituks, aga nii see paraku polnud.

Õhtune meeleavaldus parlamendi juures ei olnud enam sugugi rahumeelne, aga hommik on taas vaiksem. Täna õhtul on oodata uut meeleavaldust.

Mis juhtus? Parlamentaarse assamblee presidendiks on venelane Sergei Gavrilov. On, mitte ei hakanud ise nagu kuulujuttude põhjal on mainitud. Assamblee presiidiumisse kuulub lisaks presidendile ka peasekretär, kes on kreeklane. Koos nendega istub presiidiumis kummagi nõunik. Presidendi pöördumine assamblee poole on tavapärane rutiin, nii oli see ka eelmisel aastal Kreekas.

Parlamentaarsel assambleel on neli töökeelt: kreeka, vene, inglise ja prantsuse keel. Nõnda oli venekeelne pöördumine osa tavapärasest assamblee tööst.