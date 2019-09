President Ursula von der Leyen tutvustas uue Euroopa Komisjoni portfellide jaotust

Von der Leyeni sõnul on komisjoni töö keskmes vajadus tegeleda kliimamuutuse, tehnoloogia ja demograafiaga, mis muudavad meie ühiskondi ja eluviisi. Euroopa Liit peab juhtima üleminekut terve planeedi ja uue digitaalse maailma juurde.

„See meeskond vormib Euroopa tee: me astume julgelt tegevusse kliimamuutuse vastu, ehitame üles oma partnerluse Ühendriikidega, määrame kindlaks oma suhted enesekindlama Hiinaga ja oleme usaldusväärne naaber näiteks Aafrikale. See meeskond peab seisma meie väärtuste ja maailmaklassi standardite eest. Ma tahan komisjoni, mida juhib kindlameelsus, mis on selgelt keskendunud hetke küsimustele ja mis pakub vastuseid. Ma tahan, et see oleks hästi tasakaalustatud, teovõimeline ja moodne komisjon. See meeskond peab nüüd saama parlamendi usalduse. Minu komisjon saab olema geopoliitiline komisjon, mis on pühendunud kestlikule poliitikale. Ja ma tahan, et Euroopa Liit oleks multilateralismi kaitsja. Sest me teame, et oleme tugevamad, tehes koos seda, mida ei suuda teha üksi,” ütles von der Leyen.

Seotud lood: Uues Euroopa Komisjonis valitseb sugude vahel peaaegu tasakaal

Komisjonil hakkab olema kaheksa asepresidenti, sealhulgas välis- ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Hispaaniast Josep Borrell.