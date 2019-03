President Kaljulaid Washingtonis: Ameerika ja Euroopa koostöö pole ühesuunaline tänav

„Mitte ükski demokraatia eraldi pole piisavalt tugev, et 21. sajandi väljakutsetele üksi vastu astuda. Kui kusagil hakkab vabadus taanduma, siis tähendab see, et ka kõikjal mujal on vabadus vähem kaitstud,“ ütles Vabariigi President oma kõnes. Ta rõhutas, et kui maailma kujundavad ümber need, kelle võimu ei kontrolli demokraatlikud institutsioonid, siis pole vabadus enam kusagil kindlalt kaitstud.

„Just see põhistab jätkuvalt atlandiülest ühtsust. Ameerika Ühendriikide roll Euroopa kaitses püsib olulisena, kuid see pole n-ö ühesuunalise liiklusega tänav. Terviklik ja vaba Euroopa, kes tegutseb Ameerikaga kooskõlas, on ülitähtis ka Ameerika Ühendriikide julgeoleku tagamiseks,“ rääkis riigipea.

Vabariigi President on töövisiidil Ameerika Ühendriikides, kus riigipeal on täna ja homme Washingtonis kavas mitmeid avalikke esinemisi ning töökohtumisi Kongressi liikmetega. Eesti aja järgi pärast südaööd kohtub ta Esindajatekoja spiikri Nancy Pelosiga.