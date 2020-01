President Kaljulaid Saksa lehele: isegi meie võõravaenulik erakond tahab, et Eesti EL-i jääks

„Asi pole ainult minu maas. Probleem puudutab kõiki, sest Venemaa ei võta tõsiselt iseenda allkirja rahvusvaheliste lepingute all. Mõelge CSCE Helsingi lõppaktile, mille järgi on igal maal õigus territoriaalsele terviklikkusele. Me jagame NATO riikidega sama seisukohta, et Venemaa on ettearvamatu maa ja ta on rünnanud Ukrainat ja Gruusiat. Aga meie kui NATO oleme võtnud tarvitusele meetmed, et maad, mis on Venemaale kõige lähemal, oleksid nüüd hästi kaitstud,” ütles Kaljulaid.

Macroni soovi kohta Euroopa Liidu ja Venemaa suhted taaselustada ütles Kaljulaid, et on nõus, et teineteisega tuleb rääkida, loomulikult ka Venemaaga, aga ei tohi taganeda ühistest põhimõtetest ega Minski kokkulepetest.

Kaljulaidilt küsiti, kuidas Eesti rahvas Venemaale vaatab.

„Kui Venemaa tunnustas Boriss Jeltsini ajal Eesti iseseisvust, lootsid paljud eestlased, et ka Venemaast saab vaba ja demokraatlik riik. Kahjuks juhtus teisiti. Aga me ei usu, et inimesed Venemaal selle eest vastutavad oleksid. Me teeme vahet režiimil ja kodanikel,” ütles Kaljulaid.

Nord Stream 2 gaasitoru kommenteerides ütles Kaljulaid, et Eesti jaoks ei ole see julgeoleku küsimus, sest gaasi osa Eesti energiaga varustamisel on alla kümne protsendi. „Aga me ei ole kunagi uskunud, et see projekt aitab Euroopa Liidu energiaga varustamise hajutamise eesmärki lähemale tuua. Ma usun ka, et see on lühinägelik. Me kõik teame, et tahame 2050. aastal Euroopas kliimaneutraalsed olla. See on väga tähtis. Ainus tee, kuidas seda planeeti päästa saab, on see, et Euroopa, maailma suurim turg, on oma vastutuse kõrgusel. Kõik, mis selles suunas liigub, on mõttekas. Gaas ei ole päris selle hulgas,” lausus Kaljulaid.

Kaljulaidilt küsiti kommentaari ka selle kohta, et paljud sakslased arvavad, et USA president Donald Trump on üks suuremaid ohte maailmarahule.