President Kaljulaid Saksa lehele: EKRE sõnavara on selline, mida mina poliitikas näha ei taha

Kaljulaidi sõnul on Saksamaa tööstus olnud juba alates 1990. aastatest väga digitaalne ja ta ei tea, miks on tööstus valitsuse selles osas maha jätnud. Eesti puhul on innovatiivne see, et era- ja avalik sektor teevad omavahel koostööd, märkis Kaljulaid.

„Oma vestlustes Saksa ettevõtjatega toonitasin ma: te ei saa oodata, et teie valitsus ühiskonna digitaliseerib. Te peate ise alustama, digitaalset ID-d kasutama, mille Saksamaa on ju kasutusele võtnud, mis aga on kaks aastat varjusurmas olnud. See on puuduv lüli. Kantsler Angela Merkel ütles mulle täna, et valitsusel on sadu teenuseid, mida ta tahab sellele platvormile viia. Aga probleem on see, et kui ainult avalik sektor oma teenused seal digitaliseerib ja erasektor kasutab ikka oma enda digitaalseid ID-sid, ei saa sellest iialgi see üks pass, mida kõik tahaksid. Pall on erasektori väljakupoolel,” ütles Kaljulaid.

Kaljulaidi sõnul on see väga pakiline küsimus, sest Saksamaa digitaalne ID on nüüd kasutusel olnud kaks aastat, aga üha rohkem inimesi pettub, sest pärast sisselogimist ei ole suurt midagi teha.

Kaljulaidi sõnul on esmatähtis usaldus. „Paljud inimesed ütlevad: see ei ole ju internetis turvaline. Ja mina küsin neilt: kuidas palun? Teie paberdokumendid on turvaliselt teie arsti kliinikus – kui te aga isiklikult kohale ei lähe, et dokumentidel sõrmejälgi uurida, ei tea te, kes viimati teie pabereid luges. Internetis tean ma seda. Kes iganes minu andmeid loeb, jätab elektroonilise sõrmejälje. Ta saab ennast minu juurde sisse logida ainult oma isikliku ID-ga, mitte insitutsioonina. See on tõeline turvalisus.”