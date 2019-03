President Kaljulaid kuulutas kohtumisel Jamaica peaministriga armastust reggae-muusika vastu

Holnessi sõnul on palju positiivseid õppetunde Eesti kogemustest digitaalühiskonna loomisel, teatas Jamaica peaministri büroo.

„Eesti on hea näide maailmale vaatamiseks. Te olete tehnoloogia kasutusele võtnud ja teil läheb selle tõttu paremini. Proua president, ma pean teie maale kiitust avaldama teejuhtimise eest selles väga tähtsas asjas, kui mitmed riigid maadlevad sellega, kuidas minna üle digitaalühiskonnale osana neljandast tööstusrevolutsioonist,” ütles peaminister Holness.

Kaljulaid julgustas jamaicalasi mitte maha jääma, sest tehnoloogia kasutuselevõtul on märkimisväärseid eeliseid moodsa riigi ehitamisel ja digitaalühiskonda liikumisel.

„Ma ei tea, kuidas teie Jamaical, aga Eestis me ei naudi valitsusasutustes käimist, sest vihatakse järjekorras seismist, nii et kasutatakse digitaalteenuseid. Need on sama lihtsad nagu Amazon, aga palju turvalisemad. Kasutage oma riiklikku identifitseerimissüsteemi,” ütles Kaljulaid.

Riigijuhid väljendasid ka imetlust teineteise maade vastu. Kaljulaid kuulutas oma armastust Jamaica ja reggae-muusika vastu.