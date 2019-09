President Kaljulaid kiitis Trumpi tehingupoliitikat ja ütles, et Venemaa on kahanev jõud

„Tegelikult, ma väga vabandan: mõeldes ajalooliselt tagasi, kui kõik teised ütlesid seda ilusasti, me ei reageerinud,” ütles Kaljulaid. „Tähendab, Barack Obama ütles seda samuti, aga siis me ütlesime: „See kõik on väga kena, aga me ei pea seda vajalikuks.” On irooniline, et koos selle rohkem tehingutel põhineva poliitikastiiliga arutame me nüüd Euroopas kaht protsenti ja lubame 2020. aasta lõpuks eraldada veel 100 miljardit dollarit julgeolekusse, mis ei ole tühiasi.”

Kaljulaid ütles, et on kindel, et USA tuleks Eestit kaitsma, kui Eesti rünnaku alla satuks.

Oma usalduse võtab Kaljulaid The Atlanticu sõnul Trumpi eraviisiliselt ja avalikult antud lubadustest, asepresident Mike Pence’i toetusavaldusest visiidil Eestisse ja USA uuest sõjalise abi ja kaitsekoostöö lubadusest.

Twitteri-maailma peaks valitsuse poliitikast eristama, ütles Kaljulaid The Atlanticule, jättes otse vastamata küsimusele, kas see tähendab, et USA presidendi sõnad ei loe. Arvestades Trumpi administratsiooni tegevuse järgi, on Kaljulaidi sõnul kõik hästi.